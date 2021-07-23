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2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları bugün düzenlenen görkemli bir törenle başladı. New York Post, 8 Ağustos'a kadar sürecek yarışlarda güçlü oluşları kadar güzellikleri, yakışıklılıkları ve seksi görünümleriyle de öne çıkan sporcuları bir araya getirdi. İşte Tokyo Olimpiyatları'nın en çok dikkat çeken sporcuları...

23.07.2021 16:27 - Son Güncelleme: 23.07.2021 16:27
2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

Alica Schmidt

Alman atlet, bu yıl "dünyanın en seksi sporcusu" seçildi. 22 yaşındaki sporcu, Tokyo'da 400 metre koşularında ülkesini temsil edecek.

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2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan sporcunun 2 milyona yakın takipçisi var.

2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

Caeleb Dressel

Amerikan yüzme takımının kaptanı, bu yaz ikinci kez Olimpiyat yarışlarına katılıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

24 yaşındaki sporcu, Michael Phelps'ten sonra en iyi erkek yüzücü olarak görülüyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları en dikkat çeken sporcuları bir araya getiriyor! Güç, güzellik, yakışıklılık...

Alix Klineman

31 yaşındaki Klineman, ABD plaj voleybol takımının en gözde üyelerinden.