Dünyaca ünlü boksörden cinsel ilişki kararı! Ünlü boksör Jake Paul, maç öncesi sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyecek
Dünyaca ünlü boksör Jake Paul'den ses getiren cinsel ilişki kararı. Tyron Woodley ile rövanş maçı öncesi sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini açıklayan boksör Jake Paul yabancı basında tartışma yarattı. Maçı kazanmak için her şeyi göze alan Paul, kız arkadaşı Julia Rose'dan da uzak durmaya karar verdi. Ünlü boksör cinsel ilişkinin maç öncesi performansının düşereceğini düşünerek sevgilisi Julia Rose'tan bir süre ayrı kalacağını belirtti.
Ünlü boksör Jake Paul, ilk maçta sakatlık nedeniyle oyundan çekilmek zorunda kaldığı Tyron Woodley'ye karşı rövanş maçı için büyük hazırlık yapıyor.
İlk maçta istediği alamaması nedeniyle ikinci maça hırsla hazırlanan Paul'un aldığı cinsel ilişki kararı tartışma yarattı.
Maçı kazanmak için her şeyi göze alan Paul, kız arkadaşı Julia Rose'dan da uzak durmaya karar verdi.
Paul, maç öncesinde performansını etkilediği gerekçesiyle kız arkadaşı Julia Rose ile ilişkiye girmeme kararı aldı. Ancak Paul'un bu kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Çünkü, Paul'un aldığı kararın bilim dünyasında karşılığı yok. Yeterli uykunun alınması, sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması halinde sportif faaliyet öncesi cinsel ilişkide bulunmanın genel performans üzerine olumsuz bir etkisi görülmediği belirtiliyor.