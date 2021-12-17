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Haberler Spor Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa'dan talip çıktı

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa'dan talip çıktı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan isimlerden biri olan Patrick Berg'den ise Galatasaray'a kötü haber geldi. Yıldız isme Fransa'dan talip çıktı.

17.12.2021 15:53 - Son Güncelleme: 17.12.2021 15:53
Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

Sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun bekleneni verememesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, bu bölge için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

Portekizli oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernandes'in alternatifi ise Patrick Berg olarak belirlenmişti.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

LENS DE TALİP OLDU
A Spor'dan Mert Kılıç'ın aktardığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen Berg için nabız yoklamaya devam ederken, oyuncunun talipleri artmaya devam ediyor. Norveç basınından Nettavisen'de yer alan habere göre; Heerenveen ve Celtic'in de gündemindeki 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens de talip oldu. Haberde Fransız ekibinin Bodo-Glimt ile görüşmelere başladığı ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

PATRICK BERG KİMDİR?
24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Patrick Berg, futbola Bodo-Glimt altyapısında başladı. Mart 2014'te A takıma yükselen Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa’dan talip çıktı

Norveç Milli Takımı ile 9 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Berg'in güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.

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