Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isme Fransa'dan talip çıktı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan isimlerden biri olan Patrick Berg'den ise Galatasaray'a kötü haber geldi. Yıldız isme Fransa'dan talip çıktı.
Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernandes'in alternatifi ise Patrick Berg olarak belirlenmişti.
LENS DE TALİP OLDU
A Spor'dan Mert Kılıç'ın aktardığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen Berg için nabız yoklamaya devam ederken, oyuncunun talipleri artmaya devam ediyor. Norveç basınından Nettavisen'de yer alan habere göre; Heerenveen ve Celtic'in de gündemindeki 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens de talip oldu. Haberde Fransız ekibinin Bodo-Glimt ile görüşmelere başladığı ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.
PATRICK BERG KİMDİR?
24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Patrick Berg, futbola Bodo-Glimt altyapısında başladı. Mart 2014'te A takıma yükselen Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.