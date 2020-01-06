Dünya yıldızından Fatih Terim'i şoke eden karar | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından savunmaya bir takviye daha yapmak için çalışmaları hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya lider özellikli birini istemesi üzerine yönetimin gündeme aldığı Diego Godin'den Fatih Terim'i üzecek bir yanıt geldi.
06.01.2020 16:35
- Son Güncelleme: 06.01.2020 16:35
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı Kırmızılılar, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse netleştirirken, 2020 kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor...
Ligin ilk devresinde hem savunmada, hem orta sahada hem de iler uçta büyük sıkıntılar çeken cimbom, her mevkii için önemli isimlerle görüşme halinde...
Bununla beraber sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatırken, taraftarına da 'biz şampiyon olacağız' mesajını etap etap verdi...
ONYEKURU DUYURULDU!
Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.
Kanatlarda Feghouli ve Babel'i değerlendiren Cimbom'un, Onyekuru için nasıl bir plan belirlediği net olarak bilinmese de, Radamel Falcao'yu asiste boğması beklenildiği camiada konuşulan konulardan biri.