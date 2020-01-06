Manchester United Falcao'yu açıkladı! Kolombiyalı'ya soğuk duş...
Sezon başında Galatasaray formasını sırtına geçiren, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Radamel Falcao ilk haftalarda beklentilerin altında kaldı. Ardından muallak bir sakatlık süreci yaşayan Kolombiyalı, ilk yarının son haftasında oynanan Antalyaspor maçında fileleri havalandırarak, ligin ikinci yarısı için herkese mesaj verdi. Ancak Falcao'ya şok haber Ada'dan geldi. İşte Fotomaç'ın o haberi...
06.01.2020 14:51
- Son Güncelleme: 06.01.2020 15:08
Galatasaray sezon başında uzun süredir peşinde koştuğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile transferin son gününde sözleşme imzalayarak taraftarlarını mutlu etmişti.
Yıldız futbolcu, büyük beklentilerle geldiği sarı-kırmızılı takımda uzun bir süre isteneni veremese de ilk yarının son maçında Antalyaspor filelerini iki kez sarsarak ligin ikinci yarısı için mesaj göndermişti.
Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, İngiltere'de yayınlanan haberle şoke oldu. İşte detaylar...
İngiliz basınından Manchester Evening News adlı site Manchester United'ın 2010 ile 2020 yılları arasında yaptığı en kötü 9 transferi puanladı. Listede Falcao'ya verilen puan şaşırttı.
ANGEL DI MARIA (4/10)
Manchester'ın 60 milyon sterlin ödeyerek Real Madrid'den transfer ettiği Di Maria, İngiliz ekibinde çıktığı 32 maçta 4 gol atarken 12 de asist yaptı.