Manchester United Falcao'yu açıkladı! Kolombiyalı'ya soğuk duş...

Sezon başında Galatasaray formasını sırtına geçiren, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Radamel Falcao ilk haftalarda beklentilerin altında kaldı. Ardından muallak bir sakatlık süreci yaşayan Kolombiyalı, ilk yarının son haftasında oynanan Antalyaspor maçında fileleri havalandırarak, ligin ikinci yarısı için herkese mesaj verdi. Ancak Falcao'ya şok haber Ada'dan geldi. İşte Fotomaç'ın o haberi...

06.01.2020 14:51 - Son Güncelleme: 06.01.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





