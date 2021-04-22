Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti
Süper Lig'in 36. haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Karşılaşma sonrası Fatih Terim'in radikal bir karar aldığı ve sezon boyunca performanslarından memnun kalmadığı 7 ismin biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...
22.04.2021 12:00
- Son Güncelleme: 22.04.2021 12:19
Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, puanı duraklama dakikalarında Emre Akbaba'nın attığı golle kurtardı.
Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği haftada eline geçen fırsayı iyi kullanamadı.
Sezon sonuna kadar şampiyonluk şansını son ana kadar zorlayacak Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.
TERİM İLE YOLA DEVAM!
Aslan'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
BİRÇOK VEDA YAŞANACAK!
Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.