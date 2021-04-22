RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 36. haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Karşılaşma sonrası Fatih Terim'in radikal bir karar aldığı ve sezon boyunca performanslarından memnun kalmadığı 7 ismin biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...

22.04.2021 12:00 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:19
Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, puanı duraklama dakikalarında Emre Akbaba'nın attığı golle kurtardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği haftada eline geçen fırsayı iyi kullanamadı.

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

Sezon sonuna kadar şampiyonluk şansını son ana kadar zorlayacak Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

TERİM İLE YOLA DEVAM!
Aslan'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

BİRÇOK VEDA YAŞANACAK!
Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.