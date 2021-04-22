Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray karıştı! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 36. haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Karşılaşma sonrası Fatih Terim'in radikal bir karar aldığı ve sezon boyunca performanslarından memnun kalmadığı 7 ismin biletini kestiği öğrenildi. İşte detaylar...

22.04.2021 12:00 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





