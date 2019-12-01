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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Karadeniz Fırtınası'nda maç öncesi önemli eksikler göze çarparken, teknik direktör Ünal Karaman kafasındaki 11'i belirledi. Sahasında sarı-kırmızılı ekiple karşılaştığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililerde hedef yine mutlak 3 puan. İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i...

01.12.2019 14:42 - Son Güncelleme: 01.12.2019 14:42
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve haftaya ikinci sırada giren bordomavililer, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmaya yedeklerle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, dinlendirdiği as oyuncularını bugün sahaya sürecek.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

GOL ÜMİDİ SORLOTH
Fırtına'nın karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. İyileşen Sturridge ve Ekuban ise yedek soyunacak ve ilerleyen dakikalarda görev alacak. Karadeniz ekibinin en büyük gol ümidi Alexander Sörloth.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

Crystal Palace'tan kiralanan Norveçli forvet geride kalan 12 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sol kanatta Nwakaeme, sağda ise Yusuf Sarı ona destek verecek. Kaptan Sosa ve Obi Mikel de uzaktan şutlarla gol arayacak.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

KARAMAN 5'TE 5 PEŞİNDE
Derbilerde 3 büyüklere karşı büyük üstünlük kuran Ünal Karaman başarısını devam ettirmek için sahada olacak. Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımın başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi yaşadı (4 galibiyet, 3 beraberlik). Trabzon'daki 4 maçı da kazanan Karaman, bu akşam 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

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