Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i...

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve haftaya ikinci sırada giren bordomavililer, taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmaya yedeklerle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, dinlendirdiği as oyuncularını bugün sahaya sürecek.