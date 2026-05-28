Dünya Kupası’nın en çok forma giyen oyuncusu kim? İşte zirvedeki 5 isim

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
|Oyuncu
|Ülkesi
|Maç
|Lionel Messi
|Arjantin
|26
|Lothar Matthaeus
|Almanya
|25
|Miroslav Klose
|Almanya
|24
|Paolo Maldini
|İtalya
|23
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|22
|Diego Maradona
|Arjantin
|21
|Uwe Seeler
|Almanya
|21
|Wladyslaw Zmuda
|Polonya
|21
|Cafu
|Brezilya
|20
|Grzegorz Lato
|Polonya
|20
|Javier Mascherano
|Arjantin
|20
|Philipp Lahm
|Almanya
|20
|Bastian Schweinsteiger
|Almanya
|20
|Hugo Lloris
|Fransa
|20