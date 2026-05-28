CANLI YAYIN
Geri

Dünya Kupası rekoru o futbolcuda! İşte zirvedeki 5 isim

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi Dünya Kupası sahnesinde kırılması güç rekorların sahibi olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız turnuva tarihinde en fazla maça çıkan ve en uzun süre sahada kalan oyuncu unvanını elinde bulundururken 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde rekorunu daha da ileri taşıyacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya Kupası’nın en çok forma giyen oyuncusu kim? İşte zirvedeki 5 isim

Lionel Messi FIFA Dünya Kupası tarihine damga vurarak turnuvada en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Arjantinli yıldız 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkarak zirveye yerleşti ve 2026'da sahaya çıkması halinde kendi rekorunu katlama şansına sahip olacak.

Listede ilk 5’te hangi futbolcular var?

Listede ilk 5'te hangi futbolcular var?

Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı. İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

1930 Uruguay’dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

OyuncuÜlkesiMaç
Lionel MessiArjantin26
Lothar MatthaeusAlmanya25
Miroslav KloseAlmanya24
Paolo Maldiniİtalya23
Cristiano RonaldoPortekiz22
Diego MaradonaArjantin21
Uwe SeelerAlmanya21
Wladyslaw ZmudaPolonya21
CafuBrezilya20
Grzegorz LatoPolonya20
Javier MascheranoArjantin20
Philipp LahmAlmanya20
Bastian SchweinsteigerAlmanya20
Hugo LlorisFransa20
5 Dünya Kupası’nda forma giyen 6 isim

5 Dünya Kupası'nda forma giyen 6 isim

Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

Meksikalı Guillermo Ochoa 3 turnuvada forma giydi

Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.

Kariyerinde en fazla Dünya Kupası’nda sahaya çıkan futbolcular

Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şu şekilde:

FutbolcuÜlkesiKupaTarih
Lionel MessiArjantin52006, 2010, 2014, 2018, 2022
Cristiano RonaldoPortekiz52006, 2010, 2014, 2018, 2022
Lothar MatthaeusAlmanya51982, 1986, 1990, 1994, 1998
Antonio CarbajalMeksika51950, 1954, 1958, 1962, 1966
Rafael MarquezMeksika52002, 2006, 2010, 2014, 2018
Andres GuardadoMeksika52006, 2010, 2014, 2018, 2022
Gianluigi Buffonİtalya42002, 2006, 2010, 2014
Luka ModricHırvatistan42006, 2014, 2018, 2022
Yuto NagatomoJaponya42010, 2014, 2018, 2022
Manuel NeuerAlmanya42010, 2014, 2018, 2022
Diego MaradonaArjantin41982, 1986, 1990, 1994
Javier MascheranoArjantin42006, 2010, 2014, 2018
PeleBrezilya41958, 1962, 1966, 1970
Djalma SantosBrezilya41954, 1958, 1962, 1966
CafuBrezilya41994, 1998, 2002, 2006
Enzo ScifoBelçika41986, 1990, 1994, 1998
Franky van der ElstBelçika41986, 1990, 1994, 1998
Rigobert SongKamerun41994, 1998, 2002, 2010
Thierry HenryFransa41998, 2002, 2006, 2010
Uwe SeelerAlmanya41958, 1962, 1966, 1970
Karl-Heinz SchnellingerAlmanya41958, 1962, 1966, 1970
Giuseppe Bergomiİtalya41982, 1986, 1990, 1998
Fabio Cannavaroİtalya41998, 2002, 2006, 2010
Paolo Maldiniİtalya41990, 1994, 1998, 2002
Gianni Riveraİtalya41962, 1966, 1970, 1974
Hong Myung-boG.Kore41990, 1994, 1998, 2002
Sami Al JaberS.Arabistan41994, 1998, 2002, 2006
Denis CanizaParaguay41998, 2002, 2006, 2010
Wladyslaw ZmudaPolonya41974, 1978, 1982, 1986
Andoni Zubizarretaİspanya41986, 1990, 1994, 1998
Pedro RochaUruguay41962, 1966, 1970, 1974
Samuel Eto'oKamerun41998, 2002, 2010, 2014
Miroslav KloseAlmanya42002, 2006, 2010, 2014
Iker Casillasİspanya42002, 2006, 2010, 2014
Xavi Hernandezİspanya42002, 2006, 2010, 2014
Andres Iniestaİspanya42006, 2010, 2014, 2018
Sergio Ramosİspanya42006, 2010, 2014, 2018
DaMarcus BeasleyABD42002, 2006, 2010, 2014
Valon Behramiİsviçre42006, 2010, 2014, 2018
Tim CahillAvustralya42006, 2010, 2014, 2018
Sergio Busquetsİspanya42010, 2014, 2018, 2022
Martin CaceresUruguay42010, 2014, 2018, 2022
Edinson CavaniUruguay42010, 2014, 2018, 2022
Angel Di MariaArjantin42010, 2014, 2018, 2022
Diego GodinUruguay42010, 2014, 2018, 2022
Hugo LlorisFransa42010, 2014, 2018, 2022
Hector MorenoMeksika42010, 2014, 2018, 2022
Thomas MüllerAlmanya42010, 2014, 2018, 2022
PepePortekiz42010, 2014, 2018, 2022
Xherdan Shaqiriİsviçre42010, 2014, 2018, 2022
Luis SuarezUruguay42010, 2014, 2018, 2022
En çok sahada kalan isim Messi

En çok sahada kalan isim Messi

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu. Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.

Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi

Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.

Yapay zeka futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusunu sıraladı! Listede 5 Türk var | Hagi’nin sırası şaşırttı
Yapay zeka futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusunu sıraladı! Listede 5 Türk var | Hagi'nin sırası şaşırttı
Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

SıraFutbolcuÜlkesiMaçDakika
1Lionel MessiArjantin262315
2Paolo Maldiniİtalya232217
3Lothar MatthaeusAlmanya252047
4Uwe SeelerAlmanya211980
5Javier MascheranoArjantin201950

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim arşiv ve AA'dan servis edilmiştir.

Takvim Kaynak Tercihleri
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Spor