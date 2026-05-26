CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig'in yaş ortalaması açıklandı! En genç takım hangisi? Galatasaray, Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu takım yaş ortalamaları ve yaş haritası belli oldu. 571 futbolcunun verilerine göre ligin en genç takımı Göztepe, en yaşlısı ise Kocaelispor oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki dikkat çeken yaş farkı ve Süper Lig takım takım yaş ortalaması tam listesi.

Giriş Tarihi:
Süper Lig’in yaş ortalaması açıklandı! En genç takım hangisi?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun yaş ortalaması belli oldu. Sezon boyunca forma giyen 571 futbolcunun verileri incelendiğinde ligin yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

Listede tek bir takım 28’e dayandı! İşte Süper Lig’in en yaşlı ve en genç takımları

18 takımın mücadele ettiği sezonda en genç kadroya Göztepe sahip olurken, en yüksek yaş ortalaması ise Kocaelispor'da görüldü.

Biri 39, diğeri henüz 16 yaşında! Süper Lig’in enleri belli oldu: Bakın kimler çıktı

EN GENÇ TAKIM GÖZTEPE OLDU

Süper Lig'de sezonun en genç ekibi Göztepe olarak öne çıktı. İzmir temsilcisinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 25,06 oldu.

Süper Lig’de ezeli rakiplerin yaş savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dikkat çeken fark

Göztepe'nin ardından:

  • Trabzonspor - 25,08
  • TÜMOSAN Konyaspor - 25,67

yaş ortalamasıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Genç oyuncu yapılanmasıyla dikkat çeken üç takım, sezon boyunca dinamizmleriyle ön plana çıktı.

Süper Lig takım yaş ortalamaları listesi 2026 | En genç ve en yaşlı takım hangisi?

KOCAELİSPOR ZİRVEDE YER ALDI

Ligin en yüksek yaş ortalamasına sahip takımı ise Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı ekip sezonu 27,94 yaş ortalamasıyla tamamladı.

Kocaelispor'u şu ekipler takip etti:

  • Kasımpaşa - 27,90
  • Hesap.com Antalyaspor - 27,53
  • Zecorner Kayserispor - 27,47
  • Corendon Alanyaspor - 27,46

Tecrübeli oyuncu ağırlıklı kadrolar özellikle savunma ve oyun kontrolü açısından sezon boyunca dikkat çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yaş ortalaması kaç? Süper Lig yaş haritası açıklandı!

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray sezonu 26,15 yaş ortalamasıyla tamamlarken, Fenerbahçe'de bu rakam 27,34 olarak gerçekleşti.

Beşiktaş ise 26,90 yaş ortalamasıyla iki takımın arasında yer aldı.

İstanbul'un üç büyükleri arasında yaklaşık 1 yaşlık fark oluşması dikkat çekti.

Süper Lig yaş ortalaması belli oldu! İşte takım takım yaş ortalaması tam listesi

SÜPER LİG'İN EN YAŞLI FUTBOLCUSU PAULO VICTOR

Sezonun en tecrübeli futbolcusu Corendon Alanyaspor'un Brezilyalı kalecisi Paulo Victor oldu.

39 yaşındaki file bekçisi, ligde çıktığı 14 maçla birlikte Süper Lig'in en yaşlı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig’in en yaşlı futbolcusu kim? 2025-2026 sezonu Süper Lig yaş ortalaması

Victor'u takip eden 37 yaşındaki isimler şöyle sıralandı:

  • Veysel Sarı
  • Mert Günok
  • Anthony Nwakaeme
  • Gökhan Değirmenci

Öte yandan sezonun ilk bölümünde Antalyaspor forması giyen Güray Vural da 37 yaşında Süper Lig'de süre alan isimler arasında yer aldı.

Gençlik aşısı Göztepe, tecrübe Kocaelispor! İşte Süper Lig’in yaş haritası

LİGİN EN GENÇ OYUNCUSU 16 YAŞINDAKİ AYAZ ÖZCAN

Süper Lig'de sezonun en genç futbolcusu Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Ayaz Özcan oldu.

1 Ekim 2009 doğumlu futbolcu, sezonu henüz 16 yaşındayken tamamladı. Ayaz, ligde 3 karşılaşmada forma şansı buldu.

Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de 16 yaşında sezonu bitiren bir diğer isim olarak öne çıktı.

Süper Lig’de taşlar yerinden oynadı: Devlerin yaş farkı şaşırttı!
SıraTakım AdıYaş Ortalaması
1Göztepe25,06
2Trabzonspor25,08
3TÜMOSAN Konyaspor25,67
4Galatasaray26,15
5Samsunspor26,16
6Çaykur Rizespor26,33
7Fatih Karagümrük26,39
8Gaziantep FK26,66
9ikas Eyüpspor26,80
10Beşiktaş26,90
11Gençlerbirliği27,15
12RAMS Başakşehir27,30
13Fenerbahçe27,34
14Corendon Alanyaspor27,46
15Kayserispor27,47
16Antalyaspor27,53
17Kasımpaşa27,90
18Kocaelispor27,94
Takvim Kaynak Tercihleri
Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor