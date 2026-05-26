Süper Lig'in yaş ortalaması açıklandı! En genç takım hangisi? Galatasaray, Fenerbahçe...
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu takım yaş ortalamaları ve yaş haritası belli oldu. 571 futbolcunun verilerine göre ligin en genç takımı Göztepe, en yaşlısı ise Kocaelispor oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki dikkat çeken yaş farkı ve Süper Lig takım takım yaş ortalaması tam listesi.
|Sıra
|Takım Adı
|Yaş Ortalaması
|1
|Göztepe
|25,06
|2
|Trabzonspor
|25,08
|3
|TÜMOSAN Konyaspor
|25,67
|4
|Galatasaray
|26,15
|5
|Samsunspor
|26,16
|6
|Çaykur Rizespor
|26,33
|7
|Fatih Karagümrük
|26,39
|8
|Gaziantep FK
|26,66
|9
|ikas Eyüpspor
|26,80
|10
|Beşiktaş
|26,90
|11
|Gençlerbirliği
|27,15
|12
|RAMS Başakşehir
|27,30
|13
|Fenerbahçe
|27,34
|14
|Corendon Alanyaspor
|27,46
|15
|Kayserispor
|27,47
|16
|Antalyaspor
|27,53
|17
|Kasımpaşa
|27,90
|18
|Kocaelispor
|27,94
Ezgi Polat Takvim.com.tr Spor