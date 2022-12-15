Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sol bek Daley Blind çılgınlığı
De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, tecrübeli sol bek oyuncusu Daley Blind ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanıyor. Haberi okuyan Beşiktaş taraftarları, 32 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması için kampanya başlattı. Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans çizmişti.
Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in sol bek bölgesine takviye istediği biliniyor. Bu mevki için oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar için önemli bir futbolcu gündeme geldi. Uzun süredir Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren, kariyerinde Manchester United gibi bir dev bulunan Daley Blind'in boşa çıkacağı haberi Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti.
De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, 32 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak devre arasında yolları ayıracak.
Ajax'ta Alfred Schreuder tarafından fazla şans verilmeyen Blind'in ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.
Bu sezon Dünya Kupası'nda 5 maç olmak üzere toplam 28 karşılaşmaya çıkan Blind, 1 gol 5 asistle oynadı.
Beşiktaşlılar taraftarlar yönetime çağrı yaparak sol bek de oynayan Blind'in takıma katılması için kampanya başlattı.