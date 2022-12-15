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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, tecrübeli sol bek oyuncusu Daley Blind ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya hazırlanıyor. Haberi okuyan Beşiktaş taraftarları, 32 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması için kampanya başlattı. Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans çizmişti.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
15.12.2022 15:23 - Son Güncelleme: 15.12.2022 15:23
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in sol bek bölgesine takviye istediği biliniyor. Bu mevki için oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar için önemli bir futbolcu gündeme geldi. Uzun süredir Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren, kariyerinde Manchester United gibi bir dev bulunan Daley Blind'in boşa çıkacağı haberi Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, 32 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak devre arasında yolları ayıracak.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Ajax'ta Alfred Schreuder tarafından fazla şans verilmeyen Blind'in ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Futbola Ajax'ta başlayan Blind, 2014'te Manchester United'a 17.5 milyon Euro'ya transfer oldu. 4 sene sonra ise Ajax'a 16 milyon Euro'ya geri döndü.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Bu sezon Dünya Kupası'nda 5 maç olmak üzere toplam 28 karşılaşmaya çıkan Blind, 1 gol 5 asistle oynadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Beşiktaşlılar taraftarlar yönetime çağrı yaparak sol bek de oynayan Blind'in takıma katılması için kampanya başlattı.

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