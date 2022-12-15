Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta sol bek Daley Blind çılgınlığı

Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in sol bek bölgesine takviye istediği biliniyor. Bu mevki için oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar için önemli bir futbolcu gündeme geldi. Uzun süredir Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren, kariyerinde Manchester United gibi bir dev bulunan Daley Blind'in boşa çıkacağı haberi Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti.