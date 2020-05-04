RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! (Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?)

Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Aycan Yanaç. 21 yaşındaki Aycan Yanaç, 1. FC Nürnberg II takımında forvet pozisyonunda görev yapıyor aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını terletiyor. Nürnberg doğumlu Aycan Yanaç, Survivor'da hem oyunlardaki başarısıyla hem de güzelliği ile adından söz ettiriyor. Futbolcu olması da cabası. Son dönemde iletişim ödülünde sevgilisinden aldığı haber yüzünden düşüşe geçtiği iddia edilen Aycan Yanaç hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bakın Aycan Yanaç hangi takımı tutuyormuş.

04.05.2020 18:00 - Son Güncelleme: 04.05.2020 18:00
Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020'de adından bolca söz ettiren Milli Futbolcu Aycan Yanaç hangi takımlı? İşte sporcuların tuttukları takımlar.

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Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Ozan Tufan

Ozan Tufan'ın Galatasaray lehine attığı bu tweetler çok konuşulmuştu.

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