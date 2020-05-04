Survivor Aycan Yanaç bakın hangi takımı tutuyormuş! (Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?)
Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Aycan Yanaç. 21 yaşındaki Aycan Yanaç, 1. FC Nürnberg II takımında forvet pozisyonunda görev yapıyor aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını terletiyor. Nürnberg doğumlu Aycan Yanaç, Survivor'da hem oyunlardaki başarısıyla hem de güzelliği ile adından söz ettiriyor. Futbolcu olması da cabası. Son dönemde iletişim ödülünde sevgilisinden aldığı haber yüzünden düşüşe geçtiği iddia edilen Aycan Yanaç hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bakın Aycan Yanaç hangi takımı tutuyormuş.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."