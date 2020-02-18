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Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Mustafa Kapı hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika transfer haberine göre Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Kapı için İspanyol devi Barcelona'nın da devreye girdiği iddia edildi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa kulübü ile sözleşme imzalama hakkına sahip değil.

18.02.2020 21:23 - Son Güncelleme: 18.02.2020 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





