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Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Mustafa Kapı hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika transfer haberine göre Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Kapı için İspanyol devi Barcelona'nın da devreye girdiği iddia edildi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa kulübü ile sözleşme imzalama hakkına sahip değil.

18.02.2020 21:23 - Son Güncelleme: 18.02.2020 21:23
Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Galatasaray dün yaptığı açıklamada 2002 doğumlu oyuncusu Mustafa Kapı'nın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Bu gelişme üzerine genç oyuncunun yeni adresi merak konusu olurken son gelen iddia İspanyol devi Barcelona'nın 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği yönünde.

Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Francefootball'un haberine göre Barcelona, Mustafa Kapı ile ilgileniyor. 17 yaşındaki oyununun 8 veya 10 numara pozisyonlarında oynayabildiği belirtilen haberde bu oyun profilinin Barcelona'ya uygun olduğunun altı çizildi.

Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

Mustafa Kapı'ya sarı-kırmızılıların yıllık 300 bin TL önerdiği ancak 17 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'da oynamak için sözleşme uzatmadığı ilk gelen bilgiler arasında.

Dünya devi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın peşinde!

8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa Kulübü ile sözleşme imzalayamıyor.

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