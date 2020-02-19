Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanarak yara sarmak isterken; yıllardır süren sol bek sorununa da Süper Lig'den çözüm buldu. Yıldız oyuncu ile sezon sonu için söz kesen sarı-lacivertli ekip transferi bonservis bedeli ödemeden bitirecek. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça takımların yapacağı transferlerde şimdiden konuşulmaya başlandı. 2020 yılında transfer bereketi yaşanacağa benziyor.. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.
İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...
Papiss Cisse / Alanyaspor / Yaş: 34 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020
Süper Lig'de 22 haftada en çok gol atan futbolculardan biri de Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse bu sezon Süper Lig'de 16 gol attı