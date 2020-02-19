Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Papiss Cisse / Alanyaspor / Yaş: 34 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Süper Lig'de 22 haftada en çok gol atan futbolculardan biri de Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse bu sezon Süper Lig'de 16 gol attı