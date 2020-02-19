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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanarak yara sarmak isterken; yıllardır süren sol bek sorununa da Süper Lig'den çözüm buldu. Yıldız oyuncu ile sezon sonu için söz kesen sarı-lacivertli ekip transferi bonservis bedeli ödemeden bitirecek. İşte detaylar...

19.02.2020 09:50 - Son Güncelleme: 19.02.2020 09:50
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça takımların yapacağı transferlerde şimdiden konuşulmaya başlandı. 2020 yılında transfer bereketi yaşanacağa benziyor.. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.

İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...

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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Papiss Cisse / Alanyaspor / Yaş: 34 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Süper Lig'de 22 haftada en çok gol atan futbolculardan biri de Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse bu sezon Süper Lig'de 16 gol attı

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Nazım Sangare / Alanyaspor / Yaş: 25 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare yine transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerden biri. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sangare, bu sezon 17 lig maçında görev aldı.

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Thievy Bifouma / Y.Malatyaspor / Yaş: 27 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Süper Lig'in en golcü futbolcularından Bifouma'nın da sezon sonunda sözleşmesibiyiyor. Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol 2 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu Süper Lig tecrübesiyle yine gözde isimlerden biri olmaya aday.

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını bedavaya alıyor!

Gökhan Töre / Y.Malatyaspor / Yaş: 27 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Uzun bir sakatlık döneminden sonra yeniden formasına kavuşan Gökhan Töre son dönemde formda. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda 1 gol 2 asistlik katkı yaptı.

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