Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu! Kral geri döndü! Galatasaray'dan 24 saate taraftarları çılgına çeviren transferler

Son dakika transfer haberlerine göre, Türkiye'nin Süper Lig'inin en köklü ve büyük takımlarından Galatasaray, transfer sezonunda önemli adımlar attı ve futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, kadrosuna dünyaca ünlü yıldız futbolcuları katarak gücüne güç katıyor. Galatasaray'ın bu transferlerle nasıl bir performans sergileyeceği ve önümüzdeki sezon nasıl bir rekabet içine gireceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi ve Mauro Icardi, 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya imza attı.
Bu uzun süreli sözleşme, Galatasaray taraftarını sevindirirken, Paris Saint Germain ile yapılan 10 milyon euro'luk bonservis anlaşması da taksitler halinde ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, Icardi'nin maaşının içine bonuslar da dahil edilerek toplamda 10 milyon euro'luk bir ücretin verileceği belirtildi.
Wilfried Zaha Galatasaray'da
Galatasaray'ın transfer atağı devam ediyor. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği bir ortamda Galatasaray ile anlaşma sağladı.