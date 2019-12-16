Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla harikalar yaratan Shane Larkin, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'e damga vurdu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz." sözlerinin ardından Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi birkez daha gündeme geldi. Türk olması durunda hangi ismi kullanacağı merak edilen yıldız basketbolcu için ilginç öneriler geldi. İçinde eğlenceli isim önerileri bulunan yorumları sizler için derledik. İşte o yorumlar...

16.12.2019 20:37 - Son Güncelleme: 16.12.2019 20:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





