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Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla harikalar yaratan Shane Larkin, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'e damga vurdu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz." sözlerinin ardından Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi birkez daha gündeme geldi. Türk olması durunda hangi ismi kullanacağı merak edilen yıldız basketbolcu için ilginç öneriler geldi. İçinde eğlenceli isim önerileri bulunan yorumları sizler için derledik. İşte o yorumlar...

16.12.2019 20:37 - Son Güncelleme: 16.12.2019 20:37
Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Özellikle Turkısh Airlines Euroleague'de gösterdiği performansla parmak ısırtan ABD asıllı yıldız, 1 maçta 49 sayı atarak rekorun sahibi olmuştu.

Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague'de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır." ifadelerini kullandı.

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Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi birkez daha gündeme geldi.

Shane Larkin'in Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi! Sosyal medya ilginç isim önerileriyle sallandı...

Türk olması durunda hangi ismi kullanacağı merak edilen yıldız basketbolcu için ilginç öneriler geldi.

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