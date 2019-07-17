Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum "Galatasaray lehine hata yaparsan..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi. Artık Süper Lig ve 1. Lig'de düdük çalamayacaklar. Levent Tüzemen, MHK'nın bu kararını yorumladı. İşte o çok çarpıcı analiz...

17.07.2019 11:27 - Son Güncelleme: 17.07.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





