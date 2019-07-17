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Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum "Galatasaray lehine hata yaparsan..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi. Artık Süper Lig ve 1. Lig'de düdük çalamayacaklar. Levent Tüzemen, MHK'nın bu kararını yorumladı. İşte o çok çarpıcı analiz...

17.07.2019 11:27 - Son Güncelleme: 17.07.2019 11:30
Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum Galatasaray lehine hata yaparsan...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum Galatasaray lehine hata yaparsan...

Yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı.

Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum Galatasaray lehine hata yaparsan...

47 yaşındaki Yıldırım'ın yaş haddinden dolayı listede yer almadığı öne sürüldü.

Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum Galatasaray lehine hata yaparsan...

MHK, ayrıca üst klasmanda düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardığını duyurdu.

Düdüğü asılan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için flaş yorum Galatasaray lehine hata yaparsan...

Listede yer almayan ligin tecrübeli hakemlerinden 45 yaşındaki Serkan Çınar geçtiğimiz sezon son olarak 32. haftada oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde görev almıştı.

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