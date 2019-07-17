Beşiktaş transfere hızlı girdi! Yeni transferin eli kulağında...

Transfer dönemine sakin bir giriş yapan Beşiktaş, son dönemde vites attırdı. Adem Ljajic'in bonservisini alan, geçtiğimiz günlerde de Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıklayan Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

17.07.2019 12:22 - Son Güncelleme: 17.07.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





