Beşiktaş transfere hızlı girdi! Yeni transferin eli kulağında...
Transfer dönemine sakin bir giriş yapan Beşiktaş, son dönemde vites attırdı. Adem Ljajic'in bonservisini alan, geçtiğimiz günlerde de Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıklayan Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
17.07.2019 12:22
- Son Güncelleme: 17.07.2019 12:27
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferdeki suskunluğunu bozdu.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.
Transferde somut adımlar atmaya başlayan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için geri sayıma geçti.
Avcı'nın Isimat-Mirin ve Enzo Roco'nun performansından memnun olmaması sebebiyle Vida'nın yanına alternatif arayışlarını sürdüren Kara Kartal, Boyd'un ardından bir transferi daha bitirdi.
Siyah beyazlılar, Serie A ekibi Fiorentına'da forma giyen Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.