Galatasaray operasyona başladı! Fatih Terim istedi Kolombiyalı sol bek geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye oturan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölge için arayışa giren Galatasaray'ın, Meksika liginde forma giyen Kolombiyalı sol bekle temasa geçtiği ve sezon sonu için anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

09.02.2021 10:00 - Son Güncelleme: 09.02.2021 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





