Galatasaray operasyona başladı! Fatih Terim istedi Kolombiyalı sol bek geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye oturan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölge için arayışa giren Galatasaray'ın, Meksika liginde forma giyen Kolombiyalı sol bekle temasa geçtiği ve sezon sonu için anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
09.02.2021 10:00
- Son Güncelleme: 09.02.2021 10:00
Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Galatasaray, 23. şampiyonluk için kenetlendi.
Ocak ayında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar hedefe kilitlenirken, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
İsmi şimdiden birçok futbolcuyla geçen Galatasaray'la ilgili olarak flaş bir iddia da İtalya'dan geldi.
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon'da forma giyen sol bek Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını öne sürdü.
Schira Türkiye saati ile gece saat 04.47'de paylaştığı haberinde, 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusunun Avrupa'da oynamak istediğini belirtti.
PORTO DA İSTİYOR
Schira ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti.
YAIRO MORENO KİMDİR?
2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.