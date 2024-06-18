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Maskeli futbol! Mbappe'den önce kimler kimler taktı | Lewandowski, Thiago Silva, Diego Costa, Demba Ba...

EURO 2024 heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Grup maçları tüm hızıyla devam ederken Mbappe, Pazartesi akşamı Avusturya karşısında burnunu kırdı. Ancak Mbappe'den önce futbol dünyasında birçok oyuncu, özellikle burun, elmacık kemikleri olmak üzere yaralanmadan dolayı yeşil sahaya maske ile çıkmıştı. Ayrıca İngiliz devi Chelsea, 2006'dan beri yaklaşık on beş maskeli oyuncuya sahip olarak konuda uzmanlaşmayı başarmış görünüyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 20:35 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:20
Maskeli futbol! Mbappe’den önce kimler kimler taktı | Lewandowski, Thiago Silva, Diego Costa, Demba Ba... 1

Mbappé'nin maçta yaşadığı burun sakatlığı sonrası maske takacağının kesinleşmesiyle takım arkadaşları tarafından kendisine hediye olarak maskee hediye edildiği anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Maskeli futbol! Mbappe’den önce kimler kimler taktı | Lewandowski, Thiago Silva, Diego Costa, Demba Ba... 2

Robert LEWANDOWSKI
Polonyalı forvet, 2015 yılında Bayern Münih ile Dortmund arasında oynanan Almanya Kupası yarı finalinde kaleci Mitchell Langerak tarafından yumruklanmıştı. Beyin sarsıntısı geçirmiş ve burnu kırılmıştı.

Maskeli futbol! Mbappe’den önce kimler kimler taktı | Lewandowski, Thiago Silva, Diego Costa, Demba Ba... 3

Lovro Majer
Hırvat milli oyuncu, 13 Ağustos 2022'de Rennes ile Monaco arasında oynanan Ligue 1 maçında burnunu kırmıştı.

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