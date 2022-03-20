Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Dün öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı.