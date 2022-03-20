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Haberler Spor Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş, öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Spor yazarları da karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

20.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:16
Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

SİNAN VARDAR - NE GOLLER YEDİK!

Beşiktaş dün maçın büyük bölümünde müthiş bir baskıyla oynadı. Özellikle ilk 35 ve son 15 dakika şampiyon takım gibiydi. Souza ve Ghezzal'ın orkestra şefliğinde; Rosier, Ghezzal, Batshuayi ve özellikle Rıdvan bindirmeleriyle Hatay'ı kendi sahasına hapsetti.

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Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Savunmada Vida ve Necip savunma çizgisini orta sahaya kadar taşıdılar. 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allah'ı var siyah-beyazlı takım dünkü takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi.

Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Fransa ekipleri kıvamındaki Hatay hızlı hücum oyuncularıyla maça renk getirdi. Ömer Erdoğan'ın başarılı takımını bu kadar hapsedecek Türkiye'de başka takım yoktur.

Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Dün öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı.

Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin

Üzülerek söylüyorum Güven dün takımını 10 kişi oynattı. Sakın ama sakın sözleşme yenilenmesin! Can da ışık var ama o da bazen oyundan kopuyor. Sezon bitti Alex'ten hala patlama bekliyoruz. Daha da çok bekleyecek gibiyiz.

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