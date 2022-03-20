Beşiktaş - Hatayspor maçının ardından şok sözler: Sakın sözleşme yenilemeyin
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş, öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Spor yazarları da karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
20.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:16
SİNAN VARDAR - NE GOLLER YEDİK!
Beşiktaş dün maçın büyük bölümünde müthiş bir baskıyla oynadı. Özellikle ilk 35 ve son 15 dakika şampiyon takım gibiydi. Souza ve Ghezzal'ın orkestra şefliğinde; Rosier, Ghezzal, Batshuayi ve özellikle Rıdvan bindirmeleriyle Hatay'ı kendi sahasına hapsetti.
Savunmada Vida ve Necip savunma çizgisini orta sahaya kadar taşıdılar. 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allah'ı var siyah-beyazlı takım dünkü takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi.