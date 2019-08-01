Son dakika: Galatasaray'da Diagne'nin yeni takımı belli oldu 01.08.2019 16:15

Son dakika haberine göre; Son olarak Emre Mor’u KAP’a bildiren Galatasaray’da kadroya takviye çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilmesi beklenen Diagne transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arap basını, Senegalli golcünün Al Rayyan için yolda olduğunu yazdı.

Takımdan gönderilmesi beklenen Diagne transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arap basını, Senegalli golcünün Al Rayyan için yolda olduğunu yazdı...