Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
Galatasaray'ın transfer arayışları sürerken, taraftarları heyecanlandıran gelişme sosyal medyada yaşandı. Kasımpaşaspor'un Senagalli golcüsü Diagne, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yaptı.
26.01.2019 13:58
- Son Güncelleme: 26.01.2019 13:59
Forvet transferi için Alan Carvalho, Pato, Luiz Adriano, Benjamin Tetteh ve Khouma Babacar gibi isimlerle görüşme halinde olan sarı kırmızılı ekip taraftarlarına müjdeyi verebilmek için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.
Hal böyle olunca, Cimbom'un transfer gündemindeki isimlerle ilgili sürekli olarak bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bu kez yaşanan gelişme birinci ağızdan!
Son bir aydır transferde adı en sık geçen isimlerden olan Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrafor, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.
Görseldeki emoji dikkat çekerken Diagne'nin bu paylaşımla vermek istediği mesaj büyük merak uyandırdı.