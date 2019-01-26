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Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın transfer arayışları sürerken, taraftarları heyecanlandıran gelişme sosyal medyada yaşandı. Kasımpaşaspor'un Senagalli golcüsü Diagne, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yaptı.

26.01.2019 13:58 - Son Güncelleme: 26.01.2019 13:59
Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Forvet transferi için Alan Carvalho, Pato, Luiz Adriano, Benjamin Tetteh ve Khouma Babacar gibi isimlerle görüşme halinde olan sarı kırmızılı ekip taraftarlarına müjdeyi verebilmek için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Hal böyle olunca, Cimbom'un transfer gündemindeki isimlerle ilgili sürekli olarak bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bu kez yaşanan gelişme birinci ağızdan!

Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Son bir aydır transferde adı en sık geçen isimlerden olan Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrafor, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.

Diagne Instagram'dan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Görseldeki emoji dikkat çekerken Diagne'nin bu paylaşımla vermek istediği mesaj büyük merak uyandırdı.

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