Beşiktaş Candreva için harekete geçti
Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in boşluğunu doldurmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, Inter forması giyen İtalyan futbolcu Candreva için harekete geçti.
26.01.2019 13:54
- Son Güncelleme: 26.01.2019 13:54
Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir.
Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti.
31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.
Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
HİÇBİR FİKRİM YOK
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Augsburg'un orta sahası Caiuby hakkında teknik direktörü konuştu.