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Beşiktaş Candreva için harekete geçti

Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in boşluğunu doldurmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, Inter forması giyen İtalyan futbolcu Candreva için harekete geçti.

26.01.2019 13:54 - Son Güncelleme: 26.01.2019 13:54
Beşiktaş Candreva için harekete geçti

Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir.

Beşiktaş Candreva için harekete geçti

Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti.

Beşiktaş Candreva için harekete geçti

31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş Candreva için harekete geçti

Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş Candreva için harekete geçti

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Augsburg'un orta sahası Caiuby hakkında teknik direktörü konuştu.

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