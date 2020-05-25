Haberler Galeri Spor Roma'nın deneyimli sol beki Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Roma'nın deneyimli sol beki Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ismi en çok anılan futbolcuların başında Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov geliyordu. Roma ile olan sözleşmesinin bitmesine yakın sarı-lacivertliler girişimlerini artırmış menajeri ve abisini Türkiye'ye davet etmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Roma ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ise kariyeri ile ilgili kararını verdi. İşte merak edilen detaylar...

25.05.2020 01:07 - Son Güncelleme: 25.05.2020 01:14
Romalı Aleksandar Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'da mutlu sona ulaşamamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Romalı Aleksandar Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Roma ile sözleşme uzatmadan önce devreye giren sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla abisini Türkiye'ye getirmişti.

Romalı Aleksandar Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Daha sonra İtalyan kulübü yıldız futbolcusu ile görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Romalı Aleksandar Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

Sırp futbolcuya önerilen sözleşmede eğer 1 yıllık opsiyonun kullanılmaması halinde 1.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Romalı Aleksandar Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...

2 YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Opsiyonun kullanılması ve Kolarov'un 2 yılda Roma'da kalması durumunda ise yıldız oyuncu toplamda 5 milyon euro değerinde garanti ücret kazanacağı duyurulmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması
Dev kulüplerin radarındaydı... Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması