Roma'nın deneyimli sol beki Kolarov kariyeriyle ilgili kararını verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ismi en çok anılan futbolcuların başında Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov geliyordu. Roma ile olan sözleşmesinin bitmesine yakın sarı-lacivertliler girişimlerini artırmış menajeri ve abisini Türkiye'ye davet etmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Roma ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ise kariyeri ile ilgili kararını verdi. İşte merak edilen detaylar...
25.05.2020 01:07
- Son Güncelleme: 25.05.2020 01:14
DİĞER GALERİLER