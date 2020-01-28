Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu
Devre arası transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Galatasaray, transfer çalışmalarında frene basmıyor. Kadrosunu Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, transfer sezonunun bitimine birkaç gün kala Süper Lig'in Ganalı yıldızını kadroya katmak istiyor. Bu transfer için teklifini yapan Galatasaray, yanıtı beklemeye başladı. İşte detaylar...
Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanından 3 gollü galibiyetle ayrılan Galatasaray'da maç sonrası rota transfere çevrildi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimlerde ilerleyen ve bir çok yıldızla görüşme halinde olan Galatasaray'da gündem ortaya saha transferi olmuş durumda. Nzonzi'nin ayrılışının ardından Seri'nin zorunluluktan kadroda tutulması ve teklif gelmesi halinde ayrılığına onay verilecek olması, bu konuda sarı kırmızılıları yeni bir arayışa itti.