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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Devre arası transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Galatasaray, transfer çalışmalarında frene basmıyor. Kadrosunu Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, transfer sezonunun bitimine birkaç gün kala Süper Lig'in Ganalı yıldızını kadroya katmak istiyor. Bu transfer için teklifini yapan Galatasaray, yanıtı beklemeye başladı. İşte detaylar...

28.01.2020 15:00 - Son Güncelleme: 28.01.2020 15:00
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanından 3 gollü galibiyetle ayrılan Galatasaray'da maç sonrası rota transfere çevrildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Şimdiye dek kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı dahil eden sarı kırmızılılar, transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala yeni takviyelerine imza attırmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Belhanda ile yollarını ayırarak transfer bütçesi yaratmayı planlayan ve Fas'lı yıldız için Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan Galatasaray, transfer için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis rakamı talep ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Bu ücretin karşılanması halinde satışa onay vermeyi planlayan sarı kırmızılı yetkililer, yaratılacak transfer bütçesini kullanacağı ismi buldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimlerde ilerleyen ve bir çok yıldızla görüşme halinde olan Galatasaray'da gündem ortaya saha transferi olmuş durumda. Nzonzi'nin ayrılışının ardından Seri'nin zorunluluktan kadroda tutulması ve teklif gelmesi halinde ayrılığına onay verilecek olması, bu konuda sarı kırmızılıları yeni bir arayışa itti.

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