Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'in yıldızı Galatasaray yolunda! Teklif belli oldu

Devre arası transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Galatasaray, transfer çalışmalarında frene basmıyor. Kadrosunu Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, transfer sezonunun bitimine birkaç gün kala Süper Lig'in Ganalı yıldızını kadroya katmak istiyor. Bu transfer için teklifini yapan Galatasaray, yanıtı beklemeye başladı. İşte detaylar...

28.01.2020 15:00 - Son Güncelleme: 28.01.2020 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





