Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid maçında taraftarların protestolarına maruz kalan Faslı oyuncu, taraftarlara verdiği tepki ile gündeme oturmuştu. Yıldız ismin menajeri William D'Avilla Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"TARAFTAR DEĞİL SEYİRCİ BÖYLE BİR ŞEY YAPAR"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Real Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada "Performansını beğenmediğiniz oyuncu için biz gereğini yaparız. Taraftarımız bunu bilmeli. Taraftar yapmaz seyirci böyle bir şey yapar. Bize taraftar lazım. Arkadaşlar Allah rızası için Real Madrid'le oynuyoruz. Daha birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanma, bu ıslık ve hakaret benim pek de alışık olduğum bir şey değil açıkçası." ifadelerini kullanarak oyuncusuna sahip çıktı.