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Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid maçında taraftarların protestolarına maruz kalan Faslı oyuncu, taraftarlara verdiği tepki ile gündeme oturmuştu. Yıldız ismin menajeri William D'Avilla Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

27.10.2019 15:22 - Son Güncelleme: 27.10.2019 15:22
Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefleyen Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Younes Belhanda...

Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu olan Faslı yıldız, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında oyundan alınırken taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine yönelik protestosuna karşılık veren tecrübeli orta saha oyuncusu büyük tepki topladı.

Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

Oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasına giden Belhanda, daha sonra tekrar yedek kulübesine döndü.

Belhanda'nın menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş maçında...

"TARAFTAR DEĞİL SEYİRCİ BÖYLE BİR ŞEY YAPAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Real Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada "Performansını beğenmediğiniz oyuncu için biz gereğini yaparız. Taraftarımız bunu bilmeli. Taraftar yapmaz seyirci böyle bir şey yapar. Bize taraftar lazım. Arkadaşlar Allah rızası için Real Madrid'le oynuyoruz. Daha birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanma, bu ıslık ve hakaret benim pek de alışık olduğum bir şey değil açıkçası." ifadelerini kullanarak oyuncusuna sahip çıktı.

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