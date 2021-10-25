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Haberler Spor Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Uzun bir maraton için kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Yalçın, "Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sabırlı olalım. Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sezon boyunca ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

25.10.2021 23:17 - Son Güncelleme: 25.10.2021 23:22
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın’dan şampiyonluk sözleri: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Kara-Kartal oldu.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın’dan şampiyonluk sözleri: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Kanadalı yıldız Cyle Larin'den geldi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın’dan şampiyonluk sözleri: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın’dan şampiyonluk sözleri: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:


Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın’dan şampiyonluk sözleri: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Kazandığımız için mutluyuz. Geriye düştükten sonra desteklerini sürdüren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın mücadelesi neticesinde üç puanı kazandık. Derbi maçları kazanmak önemlidir. Bu galibiyet bizim için moral oldu.

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