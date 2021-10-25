Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Uzun bir maraton için kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Yalçın, "Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sabırlı olalım. Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sezon boyunca ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
25.10.2021 23:17
- Son Güncelleme: 25.10.2021 23:22
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Kara-Kartal oldu.