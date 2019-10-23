Denizlispor eski başkanı Denizlispor'un basın toplantısını silahla bastı 23.10.2019 13:49

Denizlispor yönetimi son günlerde yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan belgeler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı salonuna girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basının karşısına çıktı ve son günlerde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken toplantı salonuna girmek isteyenler ile kulüp çalışanları arasında tartışma çıktı.