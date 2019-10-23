Portekizli Quaresma ve ailesinin günlük kıyafetleri yalnızca 41.655 bin TL! İşte Yıldız futbolcuların lüks yaşantıları...

1. Lionel Messi

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından birisi olan Lionel Messi'nin yıllık kazancı dudak uçuklatıyor. Ancak oynadığı futbolla Messi kazandığı paraları sonuna kadar hak ediyor öyle değil mi? Futbolculuğuyla hayli iddialı olan Lionel Messi eviyle de iddialı. Ünlü yıldız, tüm zamanların en büyük evlerinden birine sahip. Milyon dolar değerindeki ev; kapalı futbol sahası, özel tiyatro salonu ve bir spa salonuna sahip. Arjantinli futbolcunun yaptırmayı planladığı ev ise havadan bakıldığında futbol topu görünümünde olacakmış. Bu ise yıldız futbolcunun futbola olan aşkını özetliyor. Elbette Messi her zaman zenginlik ve lüks içerisinde bir hayat yaşamadı. Ünlü bir futbolcu olmadan önce Messi Arjantin'de bu sade evde yaşıyormuş. Bu eve Messi'nin fakirhanesi diyebiliriz. Öyle değil mi?