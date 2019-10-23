Portekizli Quaresma ve ailesinin günlük kıyafetleri yalnızca 41.655 bin TL! İşte Yıldız futbolcuların lüks yaşantıları...
Portekizli futbolcu Quaresma, eşi Daphne Quaresma ve çocukları ile birlikte bir AVM'de objektiflere takıldı. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu arada Portekizli futbolcu, önceki gün ailesiyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni ziyaret etti. Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yapan Quaresma, bu davranışı ile sosyal medyada büyük özgü alırken, ailesi ve kendi üzerindeki kıyafetlerin markaları dikkat çekti. Portekizli Quaresma ve ailesinin günlük kıyafetlerinin toplamı 41.655 bin TL... Ün ve şöhretin insanların hayatını değiştirdiği bilinen bir gerçek. Şimdilerin ünlü futbolcularının büyük bir kısmı da bir zamanlar küçük, mütevazi ve sade evlerde hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak şimdilerin yıldız futbolcuları, zorlu ve engebeli bir yol katettikten sonra başarılar elde ederek milyon dolar değerinde ultra lüks evlerde yaşamaya ve giydikleri kıyafetlerden bindikleri araçlara kadar her şeyi büyük markalardan tercih etmeye başladı. Biz de bugün sizlere dünyaca ünlü futbolcuların önceden yaşadıkları evlerden ve şimdi sahip oldukları lüks malikanelerden bahsedeceğiz. Yaşadıkları değişim ve sıçrayış hepinizi çok şaşırtacak.
Quaresma'nın kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte bir AVM'de objektiflere takılan Kasımpaşa oyuncusu Quaresma, Omurilik Felçlileri Derneği'ne yaptığı bağışla alkış alırken, üzerindeki marka kıyafetleri ile çok konuşuldu. İşte Quaresma ve ailesinin günlük kıyafetlerinin fiyatı...
GUCCİ EŞOFMAN ÜST - 9 BİN 626 TL
GUCCİ TİŞÖRT - 2 BİN 930 TL
GUCCİ EŞOFMAN ALT - 6 BİN 374 TL
GUCCİ ÇANTA - 5 BİN 195 TL
BURBERRY HIRKA - 1790 TL
BURBERRY TİŞÖRT - 910 TL
BURBERRY AYAKKABI - 2340 TL
GUISEPPE ZANOTTI AYAKKABI - 6 BİN 990 TL
BALENCIAGA AYAKKABI - 2 BİN 280 TL
GUCCİ AYAKKABI - 3 BİN 220 TL
i kıyafetlerin markaları dikkat çekti. Portekizli Quaresma ve ailesinin günlük kıyafetlerinin toplamı 41.655 bin TL... Ün ve şöhretin insanların hayatını değiştirdiği bilinen bir gerçek. Şimdilerin ünlü futbolcularının büyük bir kısmı da bir zamanlar küçük, mütevazi ve sade evlerde hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak şimdilerin yıldız futbolcuları, zorlu ve engebeli bir yol katettikten sonra başarılar elde ederek milyon dolar değerinde ultra lüks evlerde yaşamaya ve giydikleri kıyafetlerden bindikleri araçlara kadar her şeyi büyük markalardan tercih etmeye başladı. Biz de bugün sizlere dünyaca ünlü futbolcuların önceden yaşadıkları evlerden ve şimdi sahip oldukları lüks malikanelerden bahsedeceğiz. Yaşadıkları değişim ve sıçrayış hepinizi çok şaşırtacak.
1. Lionel Messi
Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından birisi olan Lionel Messi'nin yıllık kazancı dudak uçuklatıyor. Ancak oynadığı futbolla Messi kazandığı paraları sonuna kadar hak ediyor öyle değil mi? Futbolculuğuyla hayli iddialı olan Lionel Messi eviyle de iddialı. Ünlü yıldız, tüm zamanların en büyük evlerinden birine sahip. Milyon dolar değerindeki ev; kapalı futbol sahası, özel tiyatro salonu ve bir spa salonuna sahip. Arjantinli futbolcunun yaptırmayı planladığı ev ise havadan bakıldığında futbol topu görünümünde olacakmış. Bu ise yıldız futbolcunun futbola olan aşkını özetliyor. Elbette Messi her zaman zenginlik ve lüks içerisinde bir hayat yaşamadı. Ünlü bir futbolcu olmadan önce Messi Arjantin'de bu sade evde yaşıyormuş. Bu eve Messi'nin fakirhanesi diyebiliriz. Öyle değil mi?
2. Cristiano Ronaldo
Dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanına sahip olan Ronaldo'nun sadece reklam ve sponsorlar sayesinde elde ettiği kazanç bile bir servet değerinde. Hal böyle olunca da Ronaldo'nun oturduğu ev de ultra lüks ve pahalı. 2008 yılında 6 milyon dolara ev satın alan Ronaldo'nun oturduğu evden lükse düşkün olduğu anlaşılıyor. Yıldız futbolcunun lüks ve pahalı evinde ise bir sauna, bir özel tiyatro salonu, spor salonu, yüzme havuzu ve bir akvaryum bulunuyor. Gelin şimdi de geçmişe gidelim. Yıldız futbolcunun çocukluğu işte bu evde geçmiş. Nereden geldiğini asla unutmayan Ronaldo kazancının büyük bir kısmını ise yoksul insanlara yardım etmek için harcıyor.
3. Neymar
Ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, 10 milyon dolar ödediği muhteşem evi göz kamaştırıyor. Bahçesinde helikopter pistinin bulunduğu villada, yüzme havuzu,tenis kortu, fitness salonu ve altı adet suit bulunuyor. Ev, Rio'nun merkezine bir saat uzaklıktaki Portobello'da yer alıyor ve 6 bin metrekare büyüklüğünde. Bunun dışında futbol hayatına Fransa'da Paris Saint Germain'de devam eden yıldız futbolcu Versailles Sarayı'na 7 kilometrekarelik mesafede bir villada yaşıyor. 5 bin metrekarelik villa toplam 5 katlıymış. Bu ultra lüks villa için Neymar ayda 20 bin euro ödüyor. Peki Neymar eskiden nerede yaşadığını merak ediyor musunuz? İşte Neymar'ın eskiden yaşadığı sade ve müstakil küçük evi.