Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı
Takvim yaprakları 1 Temmuz 2009'u gösterdiğinde Premier Lig ekiplerinden biri ola Manchester City'den Galatasaray'a, dünyaca ünlü Brezilyalı bir yıldızın transferi gerçekleşmişti; Elano Blumer... Hem Galatasaray yönetiminin hem de Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği bu transfer sonrası ondan çok şey bekleniyordu. Hakkında düzülen methiyelerin hakkını vereceğine inanılıyordu. Ne yazık ki olmadı. Elano Blumer, Galatasaray'da ne kadar çok sevilse de silik bir kariyeri geride bırakarak gitti ve 2017 yılında da futbol kariyerini sonlandırdı. Şimdilerde hala futbol içerisinde yer alan Elano Blumer'in son halini görenler tanıyamadı. İşte başta Elano Blumer olmak üzere futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.
Sambacı, 2009-10 sezonu başında "Yeni Hagi olur" umuduyla sarı-kırmızılı renklere, forma şansı bulmakta zorlandığı Manchester City'den kazandırılmıştı. G.Saray'a geldiği ilk günlerde, Elano'nun bu tercihi Milli Takım'a seçilebilmek için yaptığı yorumları yapılıyordu. Nitekim bu iddilara doğru çıktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı Elano:
"Manchester City'den ayrılarak Galatasaray'a gittiğimde, sözleşmeme turnuvaya hazırlanabilmem için bir ay içinde en fazla üç maçta oynama maddesi ekletmiştim. Yani birçok maçta yedek kulübesindeydim. Brezilya basını bu durumu öfkeyle karşıladı çünkü anlamamışlardı. Ama ben evde hazırlıklarımı yapıyordum. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanıp beslenmeme dikkat ediyordum. Dunga da bunu biliyordu. Türkiye'ye giderken de ona danışmıştım."
Galatasaray camiası için bir hayal kırıklığı olan Elano Blumer'in yıllar sonraki hali herkesi çok şaşırttı. İşte başta Elano Blumer olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.