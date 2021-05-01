RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Takvim yaprakları 1 Temmuz 2009'u gösterdiğinde Premier Lig ekiplerinden biri ola Manchester City'den Galatasaray'a, dünyaca ünlü Brezilyalı bir yıldızın transferi gerçekleşmişti; Elano Blumer... Hem Galatasaray yönetiminin hem de Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği bu transfer sonrası ondan çok şey bekleniyordu. Hakkında düzülen methiyelerin hakkını vereceğine inanılıyordu. Ne yazık ki olmadı. Elano Blumer, Galatasaray'da ne kadar çok sevilse de silik bir kariyeri geride bırakarak gitti ve 2017 yılında da futbol kariyerini sonlandırdı. Şimdilerde hala futbol içerisinde yer alan Elano Blumer'in son halini görenler tanıyamadı. İşte başta Elano Blumer olmak üzere futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.

01.05.2021 14:24 - Son Güncelleme: 01.05.2021 14:25
Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Sambacı, 2009-10 sezonu başında "Yeni Hagi olur" umuduyla sarı-kırmızılı renklere, forma şansı bulmakta zorlandığı Manchester City'den kazandırılmıştı. G.Saray'a geldiği ilk günlerde, Elano'nun bu tercihi Milli Takım'a seçilebilmek için yaptığı yorumları yapılıyordu. Nitekim bu iddilara doğru çıktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı Elano:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

"Manchester City'den ayrılarak Galatasaray'a gittiğimde, sözleşmeme turnuvaya hazırlanabilmem için bir ay içinde en fazla üç maçta oynama maddesi ekletmiştim. Yani birçok maçta yedek kulübesindeydim. Brezilya basını bu durumu öfkeyle karşıladı çünkü anlamamışlardı. Ama ben evde hazırlıklarımı yapıyordum. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanıp beslenmeme dikkat ediyordum. Dunga da bunu biliyordu. Türkiye'ye giderken de ona danışmıştım."

Galatasaray camiası için bir hayal kırıklığı olan Elano Blumer'in yıllar sonraki hali herkesi çok şaşırttı. İşte başta Elano Blumer olmak üzere ünlü futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Daniel Gabriel Pancu
2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forvet oynadı.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Haim Revivo
2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Adriano Leite Ribeiro
Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter ve Fiorentina ve Roma'da da forma giymişti.