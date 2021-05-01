Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti bir de son halini görün! Elano Blumer'i kimi tanıyamadı kimi dönüp defalarca baktı

Takvim yaprakları 1 Temmuz 2009'u gösterdiğinde Premier Lig ekiplerinden biri ola Manchester City'den Galatasaray'a, dünyaca ünlü Brezilyalı bir yıldızın transferi gerçekleşmişti; Elano Blumer... Hem Galatasaray yönetiminin hem de Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği bu transfer sonrası ondan çok şey bekleniyordu. Hakkında düzülen methiyelerin hakkını vereceğine inanılıyordu. Ne yazık ki olmadı. Elano Blumer, Galatasaray'da ne kadar çok sevilse de silik bir kariyeri geride bırakarak gitti ve 2017 yılında da futbol kariyerini sonlandırdı. Şimdilerde hala futbol içerisinde yer alan Elano Blumer'in son halini görenler tanıyamadı. İşte başta Elano Blumer olmak üzere futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.

01.05.2021 14:24 - Son Güncelleme: 01.05.2021 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





