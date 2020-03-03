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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı? Türkiye Kupası'nın derbisinin...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe... Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya... Fenerbahçe'de, Ersun Yanal son kez takımın başında. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. VAR'da ise Fırat Aydınus bulunuyor. Yaşar Kemal Uğurlu ve Fırat Aydınus'un tuttukları takımlar en çok merak edilenler arasında. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Fırat Aydınus hangi takımlı? İşte başta bu iki isim olmak üzere hakemlerin tuttukları takımlar...

03.03.2020 17:11 - Son Güncelleme: 03.03.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





