Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Vazgeçilmezi oldu

A Milli Takımımızın, EURO 2020 yolundaki en büyük kozlarından biri olan Merih Demiral, başarısı ile tüm Avrupa'da adından söz ettiriyor. Fransızların 'Vahşi' lakabını taktığı Merih Demiral için Cristiano Ronaldo'nun verdiği karar, genç yıldızın kariyerini etkileyecek cinsten. İşte ayrıntılar ve Ronaldo'nun Merih isteği...

17.10.2019 16:40 - Son Güncelleme: 17.10.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





