Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Vazgeçilmezi oldu
A Milli Takımımızın, EURO 2020 yolundaki en büyük kozlarından biri olan Merih Demiral, başarısı ile tüm Avrupa'da adından söz ettiriyor. Fransızların 'Vahşi' lakabını taktığı Merih Demiral için Cristiano Ronaldo'nun verdiği karar, genç yıldızın kariyerini etkileyecek cinsten. İşte ayrıntılar ve Ronaldo'nun Merih isteği...
17.10.2019 16:40
- Son Güncelleme: 17.10.2019 16:57
Özellikle stoperde Merih Demiral'ın performansı göz kamaştırıyor.
21 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sassuolo ve Juventus formalarıyla son 10 ayda gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmadı.
Serie A'ya kariyerinin henüz başında adım atan Merih, özellikle Juventus transferiyle zirve yaptı.
Yaz döneminde 18 milyon euroya gittiği Juve'de sadece 4 ayda çok ciddi gelişim gösteren genç stoper, Fransa maçında büyük yıldızlara karşı soğukkanlı duruşuyla büyük alkış ve takdir topladı.
Bu gelişimin altında önemli nedenler bulunuyor. Maurizio Sarri gibi Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biriyle çalışan Merih, savunma hattında Chiellini, Bonucci, Rugani ve De Ligt gibi üst düzey isimlerle mesai yapıyor.