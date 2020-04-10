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Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Formula 1'de Ferrari ile efsane haline gelen ve F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili çok önemli bir detay yıllar sonra ortaya çıktı. Alp Dağları'ndan kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum olan Michael Schumacher'in yıllar önce Ferrari'de danışmanlık yaptığı dönemde Fernando Alonso'nun yerine Sebastian Vettel'i istediği fakat bu isteğinin yerine getirilmediği ortaya çıktı.

10.04.2020 12:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 12:22
Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Formula 1'de Ferrari ile efsane haline gelen ve F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili çok önemli bir detay yıllar sonra ortaya çıktı.

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Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Efsane pilot 2006 yılında pistlere veda ettikten hemen sonrası yıllarca şampiyonluk yaşadığı Ferrari markasında danışmanlık olarak görev almaya başlamıştı.

Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Michael Schumacher'in Ferrari'de danışmanlık olarak göreve başlamasının ardından efsane pilot üst yönetime vatandaşı Sebastian Vettel'in kendi yerini alabileceğini söyleyerek öneride bulunmuştu.

Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Fakat Ferrari yönetimi, o dönem daha popüler olan ve F1'de yakaladığı başarılı performans nedeniyle Fernando Alonso'yu kadrosuna katmış ve yıllarca Alonos ile yarışlara katılmıştı.

Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Ferrari başkanı Luca Di Montezemolo, Vettel'in çok olgunlaşmamış olduğunu düşündüğü için Schumacher'in tavsiyesini görmezden geldiğini itiraf etti.

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