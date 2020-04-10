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Michael Schumacher hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Tam 14 yıl önce...

Formula 1'de Ferrari ile efsane haline gelen ve F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili çok önemli bir detay yıllar sonra ortaya çıktı. Alp Dağları'ndan kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum olan Michael Schumacher'in yıllar önce Ferrari'de danışmanlık yaptığı dönemde Fernando Alonso'nun yerine Sebastian Vettel'i istediği fakat bu isteğinin yerine getirilmediği ortaya çıktı.

10.04.2020 12:11 - Son Güncelleme: 10.04.2020 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





