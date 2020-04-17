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Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. En çok can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da ölü sayısı 22 binin üzerine çıkarken corona virüs rastlanan insan sayısı 200 bine yaklaştı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) corona virüs nedeniyle bir süre önce ertelenmişti. Federasyon, ligin tamamlanması için çözüm arayışında. Bu kapsamda Türkiye masaya geldi. Plan gerçekleşirse, Ronaldo Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar.

17.04.2020 09:32 - Son Güncelleme: 17.04.2020 09:34
Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Avrupa'da corona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da ölü sayısı 22 binin üzerine çıkarken corona virüs rastlanan insan sayısı 200 bine yaklaştı.

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Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Virüsün merkez üstü olan ve uzun bir zamandır zor günler geçiren İtalya'da sokağa çıkma yasağı son olarak Mayıs ayına kadar uzatılmıştı.

Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Çizme, virüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken, Serie A'nın durumu da merak konusuydu. Ligin farklı ülkelerde oynanmasını kararlaştıran Serie A'da yönetim, ilk olarak bu organizasyon için planını belirledi...

Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...

Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.

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