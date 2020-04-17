Cristiano Ronaldo korona virüs nedeniyle Türkiye'ye geliyor! Juventus...
Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. En çok can kaybı yaşanan ülke olan İtalya'da ölü sayısı 22 binin üzerine çıkarken corona virüs rastlanan insan sayısı 200 bine yaklaştı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) corona virüs nedeniyle bir süre önce ertelenmişti. Federasyon, ligin tamamlanması için çözüm arayışında. Bu kapsamda Türkiye masaya geldi. Plan gerçekleşirse, Ronaldo Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar.
17.04.2020 09:32
- Son Güncelleme: 17.04.2020 09:34
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