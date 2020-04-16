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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada takımlar yapılanma çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'ta deprem niteliğinde bir gelişme yaşandı. Bir süredir siyah-beyazlı yönetimle arasında problem olan Dorukhan Toköz, yönetime çektiği faksla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirdi.

16.04.2020 11:54 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:54
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas'a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11'de görev yaptı.

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