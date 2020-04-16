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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz depremi! Sözleşmesini feshetti

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada takımlar yapılanma çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'ta deprem niteliğinde bir gelişme yaşandı. Bir süredir siyah-beyazlı yönetimle arasında problem olan Dorukhan Toköz, yönetime çektiği faksla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirdi.

16.04.2020 11:54 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





