Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor
Liglere verilen koronavirüs arasında önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili çalışmaları sürdüren Galatasaray'da 4 oyuncuyla ilgili karar çıktı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda verilen karar neticesinde 3 oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenilirken, bir isimle ise yola devam kararı verildi.
17.04.2020 09:31
- Son Güncelleme: 17.04.2020 09:32
Galatasaray'ın sezon sonunda mevcut kadrosunda bulunan kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; bu isimlerden Japon futbolcu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı sağ bek Mariano kariyerlerine ülkelerinde devam etme kararı aldı.
Takımda uzun süre kaptanlık yapan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Ryan Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak.
Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti.