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Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Liglere verilen koronavirüs arasında önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili çalışmaları sürdüren Galatasaray'da 4 oyuncuyla ilgili karar çıktı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda verilen karar neticesinde 3 oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenilirken, bir isimle ise yola devam kararı verildi.

17.04.2020 09:31 - Son Güncelleme: 17.04.2020 09:32
Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın sezon sonunda mevcut kadrosunda bulunan kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre; bu isimlerden Japon futbolcu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı sağ bek Mariano kariyerlerine ülkelerinde devam etme kararı aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Takımda uzun süre kaptanlık yapan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Ryan Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu yollar ayrılıyor

Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti.

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