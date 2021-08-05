Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek
44 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e yükselen Giresunspor şu ana kadar yaptığı önemli transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Takımı TFF 1. Lig'de de takımın başında olan Hakan Keleş'le yola devam eden Çotanaklar'ın hedefi Süper Lig'de kalıcı bir takım haline gelmek.
Jorge Correa (Arjantin-28 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Son olarak Portekiz ekibi Maritimo'da forma giydi. Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Sol ayağını çok etkili kullanıyor.
Alexis Perez (Kolombiya-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Arjantin ekibi Lanus'tan geldi. Bir dönem Villarreal ve Valladolid'in B takımlarında forma giydi. Sol bekte de oynayabiliyor.
Joey Pelupessy (Hollanda-28 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'dan transfer edildi. Ön liberoda ve savunmanın ortasında görev yapıyor.
Douglas (Brezilya-31 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Son olarak Ukrayna ekibi Dnipro'da görev yaptı. 1.90 boyunda. Güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.
Zeki Yavru (Türkiye-29 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırıp Giresun'un yolunu tuttu. Orta alanda da görev yapabiliyor.
Çekdar Orhan (Türkiye-23 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Akhisar'dan transfer edildi. Bir dönem Galatasaray altyapısında görev yaptı. 10 numara pozisyonunda oynuyor.