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Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

44 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e yükselen Giresunspor şu ana kadar yaptığı önemli transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Takımı TFF 1. Lig'de de takımın başında olan Hakan Keleş'le yola devam eden Çotanaklar'ın hedefi Süper Lig'de kalıcı bir takım haline gelmek.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.08.2021 15:36 - Son Güncelleme: 05.08.2021 15:38
Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

Yeşil-Beyazlılar'ın transferde Süper Lig tecrübesi olan isimlere yönelmesi dikkatleri çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

GELENLER:
Esat Mala (Arnavutluk-22 yaşında-Orta saha-100 bin Euro): Arnavut ekibi Partizani'den transfer edildi. 12 kez Arnavut U 21 takımında oynadı. Gelecekte önemli bir yıldız olabileceği konuşuluyor.

Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

Jorge Correa (Arjantin-28 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Son olarak Portekiz ekibi Maritimo'da forma giydi. Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Sol ayağını çok etkili kullanıyor.
Alexis Perez (Kolombiya-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Arjantin ekibi Lanus'tan geldi. Bir dönem Villarreal ve Valladolid'in B takımlarında forma giydi. Sol bekte de oynayabiliyor.

Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

Joey Pelupessy (Hollanda-28 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'dan transfer edildi. Ön liberoda ve savunmanın ortasında görev yapıyor.
Douglas (Brezilya-31 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Son olarak Ukrayna ekibi Dnipro'da görev yaptı. 1.90 boyunda. Güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

Zeki Yavru (Türkiye-29 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırıp Giresun'un yolunu tuttu. Orta alanda da görev yapabiliyor.
Çekdar Orhan (Türkiye-23 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Akhisar'dan transfer edildi. Bir dönem Galatasaray altyapısında görev yaptı. 10 numara pozisyonunda oynuyor.