Çotanaklar yeni ama iddialı! Hedef Süper Lig’de kalıcı bir takım haline gelmek

Jorge Correa (Arjantin-28 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Son olarak Portekiz ekibi Maritimo'da forma giydi. Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Sol ayağını çok etkili kullanıyor.

Alexis Perez (Kolombiya-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Arjantin ekibi Lanus'tan geldi. Bir dönem Villarreal ve Valladolid'in B takımlarında forma giydi. Sol bekte de oynayabiliyor.

