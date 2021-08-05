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Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'inde sergilediği başarılı performans ile Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da sezon öncesi son hazırlıklar sürüyor. Yaptığı flaş transferlerle gündem olan Mavi Şimşekler; Balotelli, Belhanda, Lucas Castrol ve Stambouli gibi isimleri kadroya kattı. İşte yeni sezon öncesi Adana Demirspor'a gelenler, gidenler, artıları ve eksileri...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.08.2021 14:16 - Son Güncelleme: 05.08.2021 14:16
Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

Geçtiğimiz sezon göreve Samet Aybaba'nın gelmesinden sonra müthiş bir ivme yakalayan Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

Uzun süren Süper Lig özlemini dindiren Mavi Şimşekler, transfer sezonunda yaptığı flaş hamlelerle dikkat çekti. O transferlerin başında ise şüphesiz Mario Balotelli geliyor.

Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

İtalyan yıldızı yeni sezonda Adana Demirspor formasıyla izleyeceğiz. Assombalonga, Akintola, Belhanda, Svensson ve Stambouli gibi isimler de yine Adana ekibinin önemli transferleri olarak dikkat çekiyor.

Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

GELENLER
Mario Balotelli (İtalya-30 yaşında-Forvet-Bedelsiz)
Son olarak İtalyan Ligi ekiplerinden Monza'da forma giyen yıldız golcü, 36 kez milli takım formasını giydi.

Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı

Younes Belhanda (Fas-31 yaşında-Orta saha-Bedelsiz)
2017 yılından beri Galatasaray forması giyen Belhanda'nın yeni durağı Adana… Süper Lig'de 99 maçta 18 golü var.