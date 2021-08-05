Adana Demirspor yeni yıldızları ile uçuşa hazır! Geri sayım başladı
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'inde sergilediği başarılı performans ile Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da sezon öncesi son hazırlıklar sürüyor. Yaptığı flaş transferlerle gündem olan Mavi Şimşekler; Balotelli, Belhanda, Lucas Castrol ve Stambouli gibi isimleri kadroya kattı. İşte yeni sezon öncesi Adana Demirspor'a gelenler, gidenler, artıları ve eksileri...
05.08.2021 14:16
- Son Güncelleme: 05.08.2021 14:16
Geçtiğimiz sezon göreve Samet Aybaba'nın gelmesinden sonra müthiş bir ivme yakalayan Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.