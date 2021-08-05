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Haberler Spor Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen Boşnak yıldız ile ilginç bir istatistik ortaya çıktı... Arsenal ile sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdüren tecrübeli oyuncunun geçen sezon sergilediği performans Sarı-Lacivertli taraftarları tedirgin ediyor. Kolasinac'ın istatistikleri kadro dışı kalan Caner Erkin'in geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin yarısı kadar.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.08.2021 16:44 - Son Güncelleme: 05.08.2021 16:56
Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac'ın istatistikleri ile kadro dışı kalan Caner Erkin'in 2020/21 sezonundaki istatistiklerini karşılaştırınca ortaya şaşırtıcı rakamlar çıktı.

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Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Sarı-Lacivertliler'de 34 maça çıkan Caner Erkin, 9 asist, 88 şut pası, 90 isabetli orta üretti…

Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Orta istatistiğinde yüzde 24 başarı oranı yakaladı. 3.2 ikili mücadele ortalaması tutturdu.

Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Kolasinac ise geçen sezon Schalke formasıyla 17 maça çıktı.

Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor

Caner'in tam yarısı kadar maçta forma giyen Boşnak yıldız, 1 asist, 13 şut pası, 6 orta istatistikleri ile mücadele etti.