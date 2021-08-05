Sead Kolasinac’ın istatistikleri Fenerbahçe taraftarını tedirgin ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen Boşnak yıldız ile ilginç bir istatistik ortaya çıktı... Arsenal ile sözleşmesinin feshi için görüşmelerini sürdüren tecrübeli oyuncunun geçen sezon sergilediği performans Sarı-Lacivertli taraftarları tedirgin ediyor. Kolasinac'ın istatistikleri kadro dışı kalan Caner Erkin'in geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin yarısı kadar.
05.08.2021 16:44
- Son Güncelleme: 05.08.2021 16:56
Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac'ın istatistikleri ile kadro dışı kalan Caner Erkin'in 2020/21 sezonundaki istatistiklerini karşılaştırınca ortaya şaşırtıcı rakamlar çıktı.