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Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparladı, fırtınalar estirdi. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan hayata geri döndü ve hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettirdi. Her ne kadar söylemleriyle sık sık sosyal medyada adından söz ettirse pek çoğumuzun sevdiği ve yakından takip ettiği bir isim. Ozan Tufan'ın Anlaşılan o ki kariyeri gibi, aşk hayatı da yükselişte. Ozan Tufan hakkında en çok aranılan konulardan biri eşi oldu. Ozan evli değil ama kalbi de boş değil. İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

07.04.2020 17:57 - Son Güncelleme: 07.04.2020 18:02
Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

İşte başta Ozan Tufan'ın sevgilisi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

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Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

FUTBOLCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

LORIS KARIUS VE SOPHIA THOMALLA

Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi
Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

ENES ÜNAL VE LISA SMELLERS

Herkes Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın aşkını merak ediyordu! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi

22 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Genk takımında oynarken Lisa Smellers ile tanışmıştı.

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