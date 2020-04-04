Cristiano Ronaldo'nun corona virüs karantinası sonrası Bursa'ya yoğun ilgi!

"17 MİLYON TL VEREN, VİRÜSTEN KURTULUR"

Corona virüsten sonra adanın popülerliğinin arttığını belirten Nedim Bulut, "Corona virüs çıktı, ada için çok arayan oldu. Millet adalara kaçmak istiyor, biz de satıyoruz. Futbolcu Cristiano Ronaldo virüsten kaçıp adaya kaçmış, ondan sonra bizi arayanlar çok oldu. Biz adayı 17 milyon TL'ye satıyoruz, daha aşağıya satmıyoruz.