Comolli Ali Koçu kandırdı!

AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe yönetimi hatalarının bedelini ödüyor. Önce Comolli'ye teslim oldular, ardından Comolli bazı oyuncuları gönderip bazılarını transfer etti . Ankaragücü'ne kaybettiler, Cocu yollandı ve tablo bugüne kadar geldi. Bundan sonra Fenerbahçe için işler daha da kötü . Taraftardan korkunç bir Ersun Yanal baskısı var. Oysaki ayn ı Ersun Yanal için Ali Koç, daha bir ay önce "Planlarımızda o yok" demişti. Diyelim ki taraftar baskısına dayanamadılar, Ersun Yanal ile anlaştılar ve takım toparlanmaya başladı. O zaman da şu reaksiyon gündeme gelecek, 'Madem Yanal'ı getirecektiniz, niye bu kadar beklediniz?'