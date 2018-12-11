Comolli Ali Koçu kandırdı!

"Comolli Ali Koç'u kandırdı!"
Spor camiasının önde gelen yazarları Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu değerlendirdi. Birbirinden önemli tespitleri ortaya koyan spor yazarları sarı lacivertli taraftarların aklındaki sorulara ışık tuttu...
GÜRCAN BİLGİÇ: Bugünkü durumun birinci sorumlusu Fenerbahçe taraftarıdır. O yüzden önce kendilerine bakacaklar. Aykut Kocaman'ı beğenmeyen, "Fenerbahçe böyle mi oynar" diyen, gerçeklerin farkına varamayan bu grup, bugünü oluşturan kararların da sahibidir aslında. Ali Koç da "Ben de taraftarım" diyerek ortaktır onlara. Ali Koç şunun farkına varmalı, bu takım doğru yönet-il miyor. Bu yanlışın içinde kim varsa derhal işine son vermeli. İlk sırada da Comolli olmalı.
AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe yönetimi hatalarının bedelini ödüyor. Önce Comolli'ye teslim oldular, ardından Comolli bazı oyuncuları gönderip bazılarını transfer etti . Ankaragücü'ne kaybettiler, Cocu yollandı ve tablo bugüne kadar geldi. Bundan sonra Fenerbahçe için işler daha da kötü . Taraftardan korkunç bir Ersun Yanal baskısı var. Oysaki ayn ı Ersun Yanal için Ali Koç, daha bir ay önce "Planlarımızda o yok" demişti. Diyelim ki taraftar baskısına dayanamadılar, Ersun Yanal ile anlaştılar ve takım toparlanmaya başladı. O zaman da şu reaksiyon gündeme gelecek, 'Madem Yanal'ı getirecektiniz, niye bu kadar beklediniz?'
OTOBÜSLE DÖNMEYİ DERT EDER Mİ?
MURAT ÖZBOSTAN: Ali Koç, "Facia olursa Cocu'yu değiştiririm" demişti. Fenerbahçe, Fenerbahçe olalı bu kadar faciayı tarihinde yaşamamıştır. Fenerbahçe ciddi bir hastalığa yakalandı. Fenerbahçe'nin sorunu yönetilememektir. Açıkçası kurtuluşu için de kangren olan noktalarının bir bir kesişmesi lazım. Ama hasta ayakta kalır mı bilemem! Bu işin sorumlusu yönetimdir. Cocu'yu ve bu takımı oluşturan Comolli'yi onlar getirdi. Bedel ödeyecekse yönetim ödemeli. Haziranda seçilen Ali Koç ve ekibi 6 ayda efsane bir takımı küme düşme hattına sokuyorlarsa bunun izahını kimse yapamaz.
Fenerbahçe'ye ameliyat lazım… Nakiller lazım. Mantıklı düşünme duygusunu da yönetim kaybetti. Zaten yönetim var mı? Bir Semih Özsoy bir de Başkan Ali Koç. Baksanıza, otobüsle dönüş cezası veriyorlar takıma. Skandal bir karar. Sahada Fenerbahçe ruhunu temsil etmeyen bir yabancı futbolcu, otobüsle gitmeyi dert m i eder? Comolli'nin umurunda mı?