Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

Sezon başında yaptığı transferler nedeniyle hedef tahtası konumuna gelen Damien Comolli, Akhisarspor maçının devre arasında soyunma odasını basarak futbolcuları fırçaladı.

11 Aralık 2018 Salı, 10:19:14 Güncelleme: 10:19:49
Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

Futboldan memnun kalmayan Comolli, oyunculara bağırdı. Teknik direktör Erwin Koeman bu harekete sinirlenirken, oyuncular "Artık iyice tuhaflaştı" yorumu yaptı.

Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gün geçtikçe takım üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Bunun son örneği, 3-0 kaybedilen Akhisar maçının devre arasında yaşandı.

Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

Teknik direktör Koeman devre arasında soyunma odasında takıma taktik konuşması yapıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Tam bu sırada kapı açıldı ve içeri Damien Comolli girdi.

Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

Koeman'ın konuşmasının ardından kimseye söz vermeden bir anda bağırmaya başladı.

Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı

KOEMAN SUSKUN KALDI
Fransız Sportif Direktör, "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, bir an önce toparlanın. Bu maçı kazanmak zorundasınız. Sahada yürüyorsunuz" şeklinde futbolcuları aşağılayan ifadeler kullandı.

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