Comolli Akhisarspor maçında Fenerbahçe soyunma odasını bastı
Sezon başında yaptığı transferler nedeniyle hedef tahtası konumuna gelen Damien Comolli, Akhisarspor maçının devre arasında soyunma odasını basarak futbolcuları fırçaladı.
11 Aralık 2018 Salı, 10:19:14
Güncelleme: 10:19:49
Futboldan memnun kalmayan Comolli, oyunculara bağırdı. Teknik direktör Erwin Koeman bu harekete sinirlenirken, oyuncular "Artık iyice tuhaflaştı" yorumu yaptı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gün geçtikçe takım üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Bunun son örneği, 3-0 kaybedilen Akhisar maçının devre arasında yaşandı.
Teknik direktör Koeman devre arasında soyunma odasında takıma taktik konuşması yapıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Tam bu sırada kapı açıldı ve içeri Damien Comolli girdi.
Koeman'ın konuşmasının ardından kimseye söz vermeden bir anda bağırmaya başladı.
KOEMAN SUSKUN KALDI
Fransız Sportif Direktör, "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, bir an önce toparlanın. Bu maçı kazanmak zorundasınız. Sahada yürüyorsunuz" şeklinde futbolcuları aşağılayan ifadeler kullandı.