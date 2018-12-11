Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı kulübün Burak Yılmaz'ın bonservisini eline alması durumunda transferi bitireceği kaydedildi.

11 Aralık 2018 Salı, 08:35:11 Güncelleme: 08:36:27
Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz transferi için geri sayıma geçildi.

Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Forvet arayışlarında Burak'ı listenin başına yazan Beşiktaş yönetimi, bu transferde ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Trabzon'da kaleci Onur'la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı, özellikle siyah-beyazlı takımın teknik patronu Güneş'in de bu transferi çok istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

Bordo-mavili yönetimin gözden çıkardığı tecrübeli forvet için Karadeniz ekibi "Alacaklarına karşılık (Yaklaşık 5 milyon euro) bonservisini veririz" teklifini sunmuş, Burak net bir yanıt vermemişti.

Beşiktaş Burak Yılmaz transferini bitiriyor

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Son günlerde Burak Yılmaz ile siyah-beyazlılar arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

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