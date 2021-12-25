Cimbom’da hedef mutlak galibiyet! İşte Terim’in Antalyaspor karşısındaki 11’i

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 51. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.