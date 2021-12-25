Cimbom'da hedef mutlak galibiyet! İşte Terim'in Antalyaspor karşısındaki 11'i
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Aslan Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. İlk yarıyı galibiyetle kapatmak isteyen Cimbom'da Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu.
25.12.2021 10:11
- Son Güncelleme: 25.12.2021 10:11
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 51. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
TERİM'İN CEZASI BİTECEK
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.