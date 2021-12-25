Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu Fenerbahçe taraftarına veryansın etti! Seni kaldırırken...
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın eşi taraftara çok sert konuştu. Mergim Berisha sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyemedi. Fenerbahçeliler 'Seni kaldırırken sakatlandı' şeklinde yorum yapmıştı. Bu açıklamaya sinilenen Vesa Vllasaliu sert bir açıklama yaptı. Vesa Vllasaliu," Kimseye saygınız yok" deyip şöyle devam etti..
25.12.2021 14:28
- Son Güncelleme: 25.12.2021 14:29
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyen Mergim Berisha'nın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu.
Alman golcünün sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu kucağına aldığı fotoğrafa taraftarlardan yorum yağdı. Gelen tepkilere çok sert cevap veren Vllasaliu yaptığı paylaşımda, "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Berisha'nın eşinin domuz emojisi koyması ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Tepkiler sonrası Vllasaliu hesabını gizledi.