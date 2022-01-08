Cimbom'da gözler 20.45'te! Galatasaray evinde GZT Giresunspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde GZT Giresunspor konuk edecek. Gözler Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yaşanan gerginlik sonrası tecrübeli hocanın maç sonu yapacağı basın toplantısında olacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda üst taraflara yükselme hedefinde. İşte Terim'in kritik mücadele öncesi sahaya süreceği muhtemel 11.
08.01.2022 11:59
- Son Güncelleme: 08.01.2022 12:00
Galatasaray ikinci yarının ilk maçında bu akşam 19.00'da Nef Stadı'nda Giresunspor ile karşılaşacak. Çok sayıda eksik futbolcusu bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın alacağı sonuç merakla bekleniyor.
Tecrübeli hocanın karşılaşma sonrası düzenleceği basın toplantısında tüm yaşananları çok açık bir dille anlatması bekleniyor.
Terim'in Başkan Elmas'ın teknik heyete yardımcı takviyesi yapılması konusundaki ısrarı, yönetici Işıtan Gün'le yaşandığı iddia edilen gerilim ve transferlerle ilgili sorulara vereceği yanıtlar büyük bir merakla bekleniyor.