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Haberler Spor Cimbom'da gözler 20.45'te! Galatasaray evinde GZT Giresunspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Cimbom'da gözler 20.45'te! Galatasaray evinde GZT Giresunspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde GZT Giresunspor konuk edecek. Gözler Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yaşanan gerginlik sonrası tecrübeli hocanın maç sonu yapacağı basın toplantısında olacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda üst taraflara yükselme hedefinde. İşte Terim'in kritik mücadele öncesi sahaya süreceği muhtemel 11.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
08.01.2022 11:59 - Son Güncelleme: 08.01.2022 12:00
Cimbom’da gözler 20.45’te Galatasaray evinde GZT Giresunspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray ikinci yarının ilk maçında bu akşam 19.00'da Nef Stadı'nda Giresunspor ile karşılaşacak. Çok sayıda eksik futbolcusu bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın alacağı sonuç merakla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom’da gözler 20.45’te Galatasaray evinde GZT Giresunspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

GÖZLER KULÜBEDE OLACAK
Ancak skor kadar merak edilen başka bir konu daha var. Hafta başından bu yana Başkan Burak Elmas'la yaşadığı gerilimle gündeme oturan teknik direktör Fatih Terim 6 maçlık cezasının ardından ilk kez bir lig maçında kulübede olacak.

Cimbom’da gözler 20.45’te Galatasaray evinde GZT Giresunspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Tecrübeli hocanın karşılaşma sonrası düzenleceği basın toplantısında tüm yaşananları çok açık bir dille anlatması bekleniyor.

Terim'in Başkan Elmas'ın teknik heyete yardımcı takviyesi yapılması konusundaki ısrarı, yönetici Işıtan Gün'le yaşandığı iddia edilen gerilim ve transferlerle ilgili sorulara vereceği yanıtlar büyük bir merakla bekleniyor.

Cimbom’da gözler 20.45’te Galatasaray evinde GZT Giresunspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

YA YUMUŞAYACAK YA DA GERİLİM ARTACAK
Işıtan Gün geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla anlaştıklarını söylemiş ve bu ismin Domenec Torrent olduğu ortaya çıkmıştı.

Cimbom’da gözler 20.45’te Galatasaray evinde GZT Giresunspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Terim'in İspanyol hocayla ilgili yorumu da merak konusu. Tecrübeli hocanın yapacağı açıklamalar ya ortamı yumuşatacak ya da gerilimi bir kat daha artıracak.

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