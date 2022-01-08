Cimbom'da gözler 20.45'te! Galatasaray evinde GZT Giresunspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

GÖZLER KULÜBEDE OLACAK

Ancak skor kadar merak edilen başka bir konu daha var. Hafta başından bu yana Başkan Burak Elmas'la yaşadığı gerilimle gündeme oturan teknik direktör Fatih Terim 6 maçlık cezasının ardından ilk kez bir lig maçında kulübede olacak.