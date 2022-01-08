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Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

Trabzonspor ligde fırtınalar estiriyor. Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten bordo-mavililer, 51 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.

AA
08.01.2022 11:05 - Son Güncelleme: 08.01.2022 11:07
Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı.

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Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

Ligde 1995-96 sezonu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 20. haftasında topladığı 51 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

Karadeniz ekibi, son yıllarda en başarılı olduğu 2010-2011 sezonunda 44 puan topladığı 20. haftadan da 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

AVCI İLE DURDURULAMIYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.

Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 52 lig maçında 33 galibiyet, 15 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.

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