Trabzonspor 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı
Trabzonspor ligde fırtınalar estiriyor. Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten bordo-mavililer, 51 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20. haftayı yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.
08.01.2022 11:05
- Son Güncelleme: 08.01.2022 11:07
Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı.
AVCI İLE DURDURULAMIYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.