Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı sonrası Teixeira için şok sözler: Bu takımın 10 numarası değil

Sporting oyuncu yetiştirip satan ve öyle yaşamını sürdüren bir takım. Rosier'i çok beğenmediler biz hayran kaldık ve sadece bu transfer için bizden 6.5 milyon euro kazandılar. Geçen sezon şampiyon olan ve özverisine hayran olduğumuz takımdaki düşüş hepimizi şaşkına çeviriyor. Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Ümraniye'de neler yaşanıyor bilemiyorum ama sinyaller iyi değil...