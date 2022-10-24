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Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi'ye Portekiz'de büyük şok

Serdar Saatçi'ye Portekiz'de büyük şok! Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen genç stoper transfer olduğu Portekiz Ligi'nde de tutunamadı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Braga'ya transfer olan 19 yaşındaki Serdar Saatçi Portekiz'de de gündem olmaya devam ediyor...

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
24.10.2022 11:58 - Son Güncelleme: 24.10.2022 11:58
Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi transfer olduğu Portekiz Ligi'nde de tutunamadı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Braga'ya transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Portekiz'de de gündem olmaya devam ediyor.


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Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

B TAKIMINA GÖNDERİLDİ

Kartal'dan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi.

Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

SERDAR SAATÇİ DİREKT KIZARDI

Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan genç stoper, karşılaşmanın 21. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

Serdar Saatçı için Braga sezon başında Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç yıldız Siyah-Beyazlı formayı 15 kez terletmiş ve 1 gole imza atmıştı.

Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

Bilindiği gibi sezon başı hazırlık kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında Valerien İsmael Serdar'ı 72. dakikada oyuna dahil etti.

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