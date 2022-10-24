Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi’ye Portekiz’de büyük şok

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi transfer olduğu Portekiz Ligi'nde de tutunamadı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Braga'ya transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Portekiz'de de gündem olmaya devam ediyor.



