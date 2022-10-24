Bileti kesilmişti! Serdar Saatçi'ye Portekiz'de büyük şok
Serdar Saatçi'ye Portekiz'de büyük şok! Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen genç stoper transfer olduğu Portekiz Ligi'nde de tutunamadı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Braga'ya transfer olan 19 yaşındaki Serdar Saatçi Portekiz'de de gündem olmaya devam ediyor...
24.10.2022 11:58 - Son Güncelleme: 24.10.2022 11:58
B TAKIMINA GÖNDERİLDİ
Kartal'dan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Portekiz 3. Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi.
SERDAR SAATÇİ DİREKT KIZARDI
Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan genç stoper, karşılaşmanın 21. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.
Serdar Saatçı için Braga sezon başında Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç yıldız Siyah-Beyazlı formayı 15 kez terletmiş ve 1 gole imza atmıştı.